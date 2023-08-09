〈台股盤前〉AI漲多拉回壓力未解 短線賣壓恐再次回測季線

電子權值股疲弱、部分 AI 股漲多反壓，台股重挫逾百點收在 16877 點，適逢美股財報季節，預期部分漲多科技股恐難逃修正壓力，台股亦無法倖免賣壓調節，短線恐再度面臨季線回測壓力，應避免追高，指數接近季線時較適合進場布局。

AI 族群面臨漲多修正壓力，部分翻倍漲指標股面臨賣單調節賣壓，在電子、金融聯袂轉弱壓力下，指數短暫攻上萬七後隨即遭空方狙擊，指數失守萬七月線，盤中一度回測季線關卡。

法人認為，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、聯發科 (2454-TW) 大型電子權值股翻黑，部分漲多 AI 股則是賣壓蠢動，大盤短期技術線型空方壓力不小，短線先看 AI 族群、電子權值股能否回穩，勿貿然追高搶進。

但也有法人看好 AI 股後市，富蘭克林華美高科技基金經理人陳同力認為，8 月進入美國超級財報周，讓台股包括科技股漲多拉回整理，可以視為良性的調節。

陳同力仍看好 AI 新科技包括半導體、伺服器及 EV 等趨勢不變，建議可趁拉回之際，檢視財報，挑選便宜且具成長性的績優股。

法人認為，在 AI 黃金十年發展初升段，相關產業長多格局並未改變，建議可聚焦伺服器、高速運算與傳輸、工業電腦、半導體 IP 等相關類股為主。