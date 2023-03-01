疫苗商Novavax警告持續經營有重大疑慮 盤後重摔26%

Covid-19 疫苗製造商 Novavax 周二 (28 日) 表示，公司繼續經營到明年的能力存在重大疑慮，是這家先前在疫苗研發競賽中落後公司所發出的最新警告，消息導致其盤後股價重摔 26%。

總部位於馬里蘭州 Gaithersburg 的 Novavax 表示，雖然有足夠資金支撐營運，但 2023 年營收仍存在「重大不確定性」，「鑒於種種不確定性， 我們的持續經營能力存在重大疑慮。」

Novavax(NVAX-US) 周二盤後重挫 26.35% 至每股 6.82 美元。該股今年來至周二收盤共下跌 10%，去年全年一共跌掉 93%。

同日公布的財報顯示，Novavax 去年第 4 季營收 3.57 億美元，低於分析師預估的 3.803 億美元，調整後每股虧損 2.28 美元，虧損幾乎是分析師預估的兩倍。

Novavax 截至去年底的現金和約當現金為 13.4 億美元，全年淨損 6.58 億美元，營收為 20 億美元，支出為 26 億美元。

由於生產問題，Novavax 次單位蛋白疫苗核准申請屢次遭到延誤，等到去年終於獲授權上市的時候，莫德納 (MRNA-US) 和輝瑞 (PFE-US) 的 mRNA 疫苗早就已經位居市場主導地位。

如今 Novavax 面臨新的麻煩，因為美國政府的採購協議到 2023 年 12 月為止，並未展延，Novavax 必須設法自行在商業市場上消化這些疫苗，代表必須直接與其他廠牌的疫苗競爭。

美國疾病管制預防中心 (CDC) 的數據顯示，Novavax 迄今僅在美國交付 110 萬劑疫苗，遠低於輝瑞的 6.5 億劑和莫德納的 4 億劑。

相較於輝瑞和莫德納的疫苗已經獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 完全授權，Novavas 的疫苗只能在緊急授權狀態下使用，而且只能作為不能或不願接種 mRNA 疫苗者的加強劑。

英國政府去年 12 月減少 Novavax 的合約供應量時，Novavax 股價曾暴跌 34%。

Novavax 表示，經營狀況也取決於與全球疫苗免疫聯盟 (Gavi) 的仲裁情況，Novavax 之前從 Gavi 獲得約 7 億美元，如今可能需要歸還全部或一部分資金，這些是 Gavi 為中低收入人群疫苗需求支付給 Novavax 的費用。