馬斯克凌晨到訪特斯拉上海廠 Model 3改款車傳提前亮相

周三（31 日）深夜才乘專機飛抵上海虹橋機場的特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，周四凌晨已現身上海廠，且消息人士透露，特斯拉將提前在周四展示上海廠生產的 Model 3 改款車。

據《上海證券報》報導，馬斯克周三深夜抵達上海後，未赴酒店休息，周四凌晨已經出現在與虹橋機場相距 70 多公里的臨港特斯拉上海「超級工廠」，臉上毫無倦意，在特斯拉中國員工簇擁下微笑合影。

「永保赤子之心，兒童節快樂！感謝所有的支持！收獲滿滿的一天！」特斯拉全球副總裁陶琳周四凌晨在微博上發文，地點是上海廠，她並發布兩張馬斯克和員工合影的大合照。

馬斯克上次到訪上海已時隔三年。2020 年初，馬斯克在上海廠新車交付儀式上為中國車主即興跳舞，吸引全球關注。

馬斯克趕赴上海廠的舉動，專家表示，這是因為上海廠的意義非同尋常。雖然上海廠 2019 年 1 月才動工，但該廠目前已經是特斯拉全球最大工廠。2022 年 8 月 13 日，上海廠第 100 萬輛整車下線。乘聯會 4 月數據顯示，上海廠交付 75,842 輛電動車，超越賓士、BMW、奧迪。

「上海廠是所有工廠中成本結構最低。」馬斯克此前感嘆說，中國員工非常賣力工作，「不僅僅是熬到半夜，他們可以熬到凌晨 3 點」。

另據《彭博》報導，知情人士透露，特斯拉首批 Model 3 改款車周四將在上海下線，是原型車。《彭博》本月稍早曾報導，Model 3 改款車的車身比之前版本更長，更具運動感，且內飾設計更加時尚。

此前有消息稱，Model 3 改款車在上海廠的試生產已經接近尾聲，從 5 月初開始，工廠員工就被要求把手機鎖在生產線外的專用儲物櫃，以防止照片外洩。另外，特斯拉工廠一期產線在 5 月底也停工，進行調整。