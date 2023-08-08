台灣碳權交易所7日揭牌，碳權是什麼？逆勢噴出的「碳權概念」選股

台灣碳權交易所已在 8/7 揭牌成立，營運項目分為國內碳權交易、國外碳權買賣，以及碳諮詢與教育訓練３大板塊。碳權概念股變成盤面主流，可望成為後續資金避風港。基本上只要有優化製程讓未來排碳量能下降的企業，或是有大筆林地有機會可以製造碳匯來轉碳權的公司都可望受惠！

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國內碳權交易的「自願減量額度交易」，分為林業型專案與非林業型專案；而在國外碳權交易部份，預計今年 9 月與認證機構「Gold Standard」簽訂合作備忘錄，也持續與各大機構合作，提供國際間高品質的碳權供國內使用。

從永續經營的角度來看，重視 ESG 的大型企業，更能長遠的發展下去，另一方面，綠色金融當道，越來越多法人資金流向基金產品，也使得 ESG 產品快速成長，短短三年便成長了 17 倍，俗話說：「有量才有價」，ESG 的優勢不言而喻。

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這麼多檔碳權概念股怎麼選？根據以下三個主要選股邏輯 (1) 第三季漲幅超過 10%、(2)流動性大於 3000 萬、(3)碳權概念股，再挑選出 7 檔逆勢噴出的碳權概念股！

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