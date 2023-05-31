〈聯詠股東會〉SoC也導入AI 應用在安防、車用領域

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (31) 日召開股東會，針對近日全球掀起 AI 旋風，副董暨總經理王守仁表示，目前 SoC 已搭載自行開發的 NPU，利用 AI 算力提高影像畫質與處理速度，並應用在安防與行車紀錄器等領域，平均銷售單價 (ASP) 也較高，看好相關商機值得期待。

王守仁指出，在 AI 領域，輝達 (NVDA-US) 主要關注生成式 AI，應用多在雲端，而聯詠則著墨在 Edge AI 邊緣運算，兩者有所差異，但預期隨著雲端運算速度越來越快，邊緣裝置端也勢必跟上。

聯詠目前已將 SoC 加上 AI 功能，透過 AI 算力深度學習，提高影像處理與畫面品質，即便在低噪情況下出現雜訊，也可藉由 AI 濾除，目前包括安防智慧監控、行車影像及居家照護醫療都已落地；也預期 T-CON(時序控制器) 將需要導入 AI。

另外，聯詠在面板深耕已久，累積大量矽智財 IP，因此運用龐大基礎積極發展 ASIC，接獲眾多大廠詢問，目前最先進製程的開案已到 6 奈米，看好 ASIC 事業競爭者少、整體需求也較去年成長。

至於元宇宙、電子紙方面，王守仁也認為，這兩項應用都是長期成長趨勢，元宇宙已有不只一家客戶，電子紙也與台廠合作，開發多色電子貨架標籤 (ESL)。