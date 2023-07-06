聯詠6月營收轉正成長 Q2達303億元創一年高

驅動 IC 大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 101.12 億元，月減 1.1%，年增 23.96%，第二季合併營收 302.99 億元，季增 26%，年減 3.7%，累計上半年營收 543.45 億元，年減 20.05%；受惠面板急單挹注，聯詠 6 月營收為一年以來首度轉正成長，第二季營收達財測上緣，改寫一年來新高。

區分兩大產品線營收，聯詠 6 月 SOC 業績 35.02 億元，驅動 IC 業績達 65.99 億元。

外媒報導，LX Semicon 研究主管 Ko Dae-hyup 近日出席三星論壇，提到為滿足近期顯示器市場需求，將加強與三星晶圓廠合作，生產 8 吋顯示器驅動 IC，且合作將進一步擴大到 12 吋。

外資認為，LX Semicon 與三星深化合作一事，恐對聯詠產生負面影響，因此對明年 OLED DDI 業績成長幅度抱持保守看法，且由於中國智慧型手機需求疲軟，加上晶圓代工夥伴不斷增加，明年 OLED DDI 供應不再受限，預期產能將不再是聯詠的優勢。

外資預期，聯詠短期漲價的機率越來越小，再加上電視和 PC 需求減少，下半年動能可能趨緩，因此中立看待聯詠，目標價 414 元。