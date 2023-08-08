六角上半年獲利年增逾5成 每股將配息3元配發率89%

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (8) 日公布第二季財報，單季稅後純益 8352 萬元，年增 39%，每股純益(EPS)1.83 元，累計上半年稅後純益 1.53 億元，年增 55%，每股純益 3.36 元，均創 3 年來同期新高，六角董事會也通過上半年度盈餘分配案，每股將配發現金股利 3 元，以上半年 EPS 3.36 元計算，配發率達 89%。

六角表示，第二季合併營收 10.16 億元，年減 1.38%，主要是因全球消費力道趨緩加上東南亞市場逢齋戒月，影響旗下「Chatime 日出茶太」海外銷貨，不過，日出茶太在全球多國已建立超越百店規模，加上營業費用控制得當，仍繳出單季營業利益 9475 萬元、年增 42% 的成績。

六角第二季毛利率 47%、營業利益率 9% 和稅後淨利率 8%，分別較去年同期成長 6、3 與 2 個百分點，呈現三率三升。

展望下半年，六角聚焦美國和韓國市場，將攜手澳洲團隊在北美市場布局，預計在加州開出 3 家直營店。

同時，日出茶太在東南亞市場已推進 2-3 線城市，持續展店。

六角表示，今年因通膨情況和能源價格居高不下，對國際觀光復甦與旅客消費力存在一定影響，對新展店會更為謹慎，而旗下王座國際 (2751-TW) 營運穩健貢獻，預料全年獲利成長將優於營收增幅。