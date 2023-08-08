亞泥攜手浪直播 激發偏鄉孩子表達潛力

為了讓偏鄉孩子也能有更多展現自己、提升表達力的學習機會，亞泥 (1102-TW) 與浪凡基金會合作，舉辦「浪泥 SHOW」公益直播營隊，透過浪直播平台強大的幕前幕後陣容，邀請具備特殊才藝的直播主，到花蓮授課，在寓教於樂中，協助孩子們發掘自我，啟發表達力、學習力與數位實力。

兩天的營隊共邀請五位直播主用玩樂分享的方式，讓孩子們認識直播、接觸直播、體驗直播；樂天女孩「卉妮」穿著啦啦隊女孩制服一現身，孩子們幾乎瞪大眼睛，聽她分享啦啦隊女孩的甘苦，自我挑戰站在球場上應援，如何透過直播學會和粉絲們互動，反應熱烈，問題千奇百怪。

繪畫直播主「將軍」以走動式介紹直播，信手拈來一幅亞泥生態園區的蝴蝶速寫彩繪，讓孩子們驚呼太厲害；彈唱直播主「國寶」和歌手「紀儀羚」背著吉他跟孩子們互動，一首「稻香」大家跟著唱到手舞足蹈；揚琴美女「凱樂」一出現，大家圍著她爭搶目睹演奏「孤勇者」。

直播主「將軍」一邊直播一邊速寫蝴蝶紛飛美景，學員們驚呼好厲害。(圖：亞泥提供)

孩子們透過直播主分享，也學習讓自己站在手機前開播，最後的成果展，是兩分鐘的自由發揮，對從來沒有接觸過直播的他們是一大挑戰；有人自在跳舞到忘我、也有孩子們學會邊表演邊回訊息，真的說不出話來就表演足球絕技，至少每位都勇敢站在鏡頭前，展現自己。

最後由亞泥公關經理蔡祐吉頒發獎品給六位表現優異的孩子，鼓勵他們不要害怕直播，站在鏡頭前不要害羞，好好秀出自己，不要扭捏，更不要擔心出槌，因為「會進來直播間的觀眾都是喜歡你的」。

直播營成果展，學生們勇敢表演，唱起雙簧毫不遜色。(圖：亞泥提供)

浪凡基金會董事長馬詠睿則勉勵同學們，直播就像他們熱愛的足球運動，如果上場很緊張ㄧ定踢不好，世大運的選手們，就是想贏，「想著一定要贏，ㄧ定要很有信心。希望經過這次營隊，你們可以在鏡頭前，也可以很有自信。」

孩子們也分享兩天活動的參與心得，大家都覺得營隊很好玩，也認識了許多直播知識和器材；不少人分享，透過營隊學到最多的，是勇敢展現自己的優點，不要害怕別人的眼光，還有就是堅持到底的精神。許多人也都躍躍欲試，期許自己未來能透過自媒體，展現出更閃耀的自己。