王座6月底前登錄興櫃 橋村炸雞將開放加盟 拚全台達百店

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 旗下王座國際 (2751-TW) 今 (20) 日召開法說會，預計月底前登錄興櫃，六角董事長王耀輝表示，下半年內需暢旺，預計甫代理的韓國橋村炸雞 8 月開出全台首家據點，未來也將開放加盟，3-4 年達全台百家目標，已接獲約 50 個加盟主詢問。

六角旗下擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞牛肉麵」、「京都勝牛」等品牌，甫簽訂「橋村炸雞」，共擁有 5 個國內外餐飲品牌的獨家代理權代理經營合約，全台已開出 46 家直營店，其中，杏子豬排 24 家，大阪王將 6 家，段純貞牛肉麵和京都勝牛各 8 家。

而王座近年成功將「段純貞牛肉麵」和「京都勝牛」兩代理品牌推向國際，海外授權經營店數已近 10 家，段純貞牛肉麵於香港設有 5 家、美國 2 家，京都勝牛香港 2 家。

王座於疫情期間體質調整，第一季營收達 2.86 億元、稅後純益 3100 萬元，以股本 1.7 億元計，每股純益 (EPS)1.82 元，王座強調，旗下每個品牌已調整到轉盈的狀態。

由於餐食和手搖茶飲的連鎖營運模式不同，六角於 2015 年 12 月成立子公司王座國際，2016 年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營，六角持股約 70%，除了拓展台灣餐食市場，也期望藉此將代理品牌推向國際。

王座說明，在台灣市場啟動餐食加盟模式，挾直營、授權和加盟的多角化經營策略，提升連鎖的競爭優勢，但接下來暫無導入新品牌計畫，先全力發展既有品牌，今年全台預計新開 6-8 家新店點。

另外，王座董事會通過激勵優秀留才計劃，祭出 112 年第一次員工選擇權認股，發行總額為 500 張，執行年限為 4 年，7 月啟動調薪機制，以期廣納人才，並提升員工向心力。