育世博-KY登興櫃飆漲近110% 市值一度衝破300億元

新世代異體細胞新藥廠育世博 - KY(6976-TW) 今 (8) 日以每股 26 元登錄興櫃，挾著旅美生技大老楊育民光環，最高衝上 65 元，漲幅近 110%，市值也衝破 300 億元，隨著賣壓湧現，盤中仍有逾 5 成漲幅。

育世博資本額 56.6 億元，董監持股 44.5%；北極星 - KY 大股東陳賢哲以投資公司 Digital Mobile Venture Ltd. 持股 36.95%，為最大單一股東，另外鴻海集團創辦人郭台銘、Yahoo 創辦人楊致遠、大眾控、宏達電創辦人等也都有入股。

育世博董事長楊育民為前羅氏製藥全球技術營運總裁，2017 年與執行長蕭世嘉共同創立公司，旗下兩大技術平台為抗體細胞連結 (ACC) 與有γδ2T 細胞的免疫細胞，其中，ACC 技術是來自諾貝爾獎得主 Carolyn Bertozzi 在點擊化學的就成果，是一種次世代的 T 細胞銜接體 (T-cell engager) 技術，可強化細胞新藥功能性。

育世博透過兩大技術平台進行新藥開發，其中主力產品治療淋巴癌細胞新藥 ACE1831 會在美國、台灣展開一期臨床收案，預計明年中收案比例達到 30-50% 時，會先有安全性數據。