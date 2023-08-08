融程電估今年獲利向上將締新猷 明年出貨爆發迎「最好的一年」

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 董事長呂谷清表示，今年獲利保持成長，將創歷史新高，而明年在與幾個主要客戶擴大合作效益陸續發酵下，出貨將迎來爆發，營運展望樂觀「會是最好的一年」。

呂谷清表示，目前明年訂單已經掌握近 5 成，其忠，車用檢測、倉儲物流、醫療等三大領域狀況不錯，可望有 3 成的增幅，另外，車載、國防與石化產業展望也不錯。

據了解，融程電的美國醫材大廠明年訂單佳，醫療設備出貨爆發；德系車廠未來 3-5 年訂單動能強勁，另一美系 ODM 大客戶也擴大合作，給出 10 年合約，明年下半年開始營收會看到比較大的成長。

呂谷清表示，公司還是會以追求長期穩定成長為目標，像是目前積極布局的特殊車的車載電腦、石化產業的防爆電腦，電動車充電樁 HMI 等，未來則會切進鐵軌交通，看好後續全球基建將帶動相關需求。

隨著營運規模擴大，融程電也規劃啟動跨國投資，呂谷清透露，預計將鎖定日本高速運算的上市公司，可能透過參與私募等方式，一來可藉此擴充產品線，二來可加速擴大當地市場布局，不過目前相關細節都還在討論，後續才會比較明朗。

融程電 7 月營收 2.47 億元，月增 3.5%、年增 6%；累計前 7 月營收 15.62 億元，單月及累計營收均續創歷史同期新高。