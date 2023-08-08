過去一個月單日振幅破10% 尼古拉股價波動尚未結束

電動重型卡車尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 過去一個月股價如搭雲霄飛車般上沖下洗，係因投資人消化了很多消息，其中大部分是良好的，但這場波動尚未結束。

尼古拉過去一個月來股價單日振幅平均 10.4%，此期間逾 10% 的漲跌達 7 次之多，周一 (7 日) 再次劇烈波動，開盤上漲 10% 後又下跌 15%，最終收跌 4.4% 於每股 2.39 美元。

S&P 500 指數和那斯達克綜合指數分別上漲 0.9% 和 0.6%。

然而，周一走勢沒有太多依據，早盤一些漲幅可能來自上周五的跌勢反彈，因周五公布的財報還不錯，股價卻仍重挫 26%。

D.A. Davidson 分析師 Michael Shlisky 周一寫道，第二季財報多空交錯，推廣業務所需的現金量下降、尼古拉氫燃料電池動力重型卡車的需求仍然強勁，這兩點是利多消息。然而，全年銷售財測下降以及執行長換人的消息則屬利空。

Shilsky 先前給予該股「續抱」評級，目標價 2.50 美元，但在財報公布後，他將目標價下調 50 美分。總體而言，追蹤尼古拉股票的分析師中，僅 13% 給予該股「買進」評級，平均目標價為每股 2.70 美元。根據 FactSet， S&P 500 指數成分股的買進評級比率約 55%。

除了財報，上周五違反直覺的另一條好消息包括：該公司終於獲核准可發行新股，以籌措推展業務所需的資金。根據管理層估計，除現有資金外，尼古拉還需要 6 億美元才能實現損益平衡。

但這也不奇怪，因為發行新股的潛力恐讓不想承受波動的股東提早出售。當然，拋售也會引起股票波動。

有時候重大消息發布後，波動性需要一段時間才會消退，宛如大地震過後的餘震。尼古拉 7 月 13 日出現地震般的消息，在接到 BayoTech 訂購 50 輛燃料電池卡車後，股價上漲了 61% ，因此可能還有一段餘震時間。