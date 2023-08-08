〈台股盤前要聞〉碳交所揭牌營運、晶心科啖車用商機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。碳權交易所總部昨 (7) 日揭牌營運，預計 9 月將跟國際指標性交易平台 (GS) 簽署引進碳權商品 MOU，國際碳權交易有望下半年上架交易；高通、恩智浦、英飛凌、博世與 Nordic 宣布將成立合資公司，推動車用晶片加速支援 RISC-V，晶心科可望大啖車用商機。以下是今 (8) 日必看重要財經新聞。

碳交所總部揭牌營運 董座林修銘：9 月引進國外碳權商品

碳權交易所總部昨 (7) 日揭牌營運，碳權交易所董事長林修銘說，未來碳權交易所將分為三大交易板塊，包括：自願減量、增量抵換以及國外碳權交易。閱讀全文...

外界關注碳權交易何時上路？對此，碳權交易所董事長林修銘透露，預計 9 月將跟國際指標性交易平台 (GS) 簽署引進碳權商品 MOU，國際碳權交易有望下半年上架交易；至於國內碳權則要等明 (2024) 年上半年。閱讀全文...

RISC-V 五眼聯盟加速市場起飛 晶心科啖車用商機

高通 (QCOM-US)、恩智浦 (NXPI-US)、英飛凌 (Infineon) 、博世 (BOSCH) 與 Nordic 宣布將成立合資公司，要組成五眼聯盟，推動車用晶片加速支援 RISC-V，藉此共築生態系，預期隨著架構標準形成，將刺激更多業者轉向採用，晶心科 (6533-TW) 也可望大啖車用商機。閱讀全文...

AI 族群反攻領漲 台股大漲 152 點收 16996 點 逼近萬七

AI 族群無畏上周空軍襲擊，昨 (7) 日再度見到多頭簇擁，多檔指標股包括廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 漲停，激勵台股加權指數反彈，終場收在 16996 點，上漲 152.32 點，漲幅 0.9%，不過萬七大關得而復失，成交值縮至 3220.95 億元，電子成交比重 75%。閱讀全文...

台版晶片法來了 明年 2 月起受理企業申請

俗稱「台版晶片法」的產創條例第 10 條之 2，昨 (7) 日正式實施，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率為 25%、購置先進製程設備支出當年度抵減率 5%，除了台積電 (2330-TW) 半導體大廠適用外，其他像是電動車、5G 等具有關鍵地位的供應鏈也能申請適用，相關抵減將從 2024 年 2 月起受理申辦。閱讀全文...

電視面板 8 月報價估續強 筆電、顯示器同步上漲

研調機構集邦 (Trenforce) 昨 (7) 日發表 8 月上旬面板價格評析，研究副總范博毓認為，受惠年底促銷備貨，電視面板價格延續前幾個月的上漲動能，顯示器以及筆電面板也維持微幅上漲態勢。閱讀全文...

印度鼓勵在地製造 童子賢：客戶有需求會跟進

印度政府為鼓勵在地製造，限制進口筆記型電腦、平板電腦與個人電腦 (PC) 等產品，對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (7) 日表示，用限制進口來加速本地製造，和碩的客戶如果有在地需求，和碩會跟進並持續投資。閱讀全文...

國產署預告第三批地上權 14 宗列標 中南部千坪土地受矚

財政部國產署預告，今年第 3 批地上權規劃將釋出 14 宗標的，其中有 7 宗是首次列標，且大多是商業區土地，中南部面積達千坪以上土地已有廠商表態有興趣。預計 9 月 11 日公告。閱讀全文...