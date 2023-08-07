台表科7月營收為連3月站穩41億元 Q3營運不看淡

台表科 (6278-TW) 今 (7) 日公布最新營收，7 月營收爲 41.21 億元，月減 0.82%，年減 32.55%，連續 3 個月站穩 41 億元，前 7 月營收 257.19 億元，年減 35.09%。台表科第三季營收因 Mini LED 打件數量放大，法人看好後市營運。

台表科 2023 年第二季營收 121.89 億元，毛利率 11.32%，季增 1.91 個百分點，年減 0.49 個百分點，稅後純益 6.32 億元，季增 1.22 倍，年減 24.75%，單季特愛 2.16 元。

台表科 2023 年上半年 營收 215.98 億元，毛利率 10.49%，年減 1.81 個百分點，稅後純益 9.17 億元，年減 55.56%，每股純益爲 3.13 元

台表科爲台商專業 SMT 廠商，台表科的的服務產品應用別包括 TFT-LCD 占 45%、Mini LED 相關占 30%、其他產品占 25%。

台表科規劃在海外新增墨西哥及越南新廠，2023 年起陸續開出產能，這也是台表科繼印度之後，在海外開拓的新生產線，主要配合客戶的需求。

台表科生產線目前有 220 條 SMT 線，分別在台灣、中國大陸東莞、蘇州、寧波、廈門、咸陽、合肥、重慶、成都及印度，2023 年預估將建置越南河南省及墨西哥 Monterrey 廠，總產線將擴增至 230 條。