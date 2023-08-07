樺漢7月營收92億元寫同期高 累計666億元也創最佳

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (7) 日公告 7 月營收 92.16 億元，月減 8.9%、年增 5.5%，創同期新高，累計前 7 月營收 666.4 億元，年增 22.1%，也是同期最佳。

樺漢說明，7 月三大事業表現來看，工控設計年增 23%、品牌通路也年增 30.8%，僅系統整合年減 13.1%。單就樺漢個體包含資子公司來看，7 月營收的年增率達 112%。

樺漢表示，受惠於歐美市場主要客戶包括軌道交通、智慧製造、電動車製造等，對於集團 AIoT(AI + IIoT) 人工智慧物聯網應用以及標準化軟體等相關解決方案之訂單需求強勁成長。

而全球「2050 淨零排放」成為趨勢，樺漢旗下樺康智雲開發「GHGWatch 溫室氣體盤查平台」依據 ISO 14064-1 規範設計，打造一站式碳管理服務，以雲端訂閱模式 (SaaS) 提供能源使用監測、溫室氣體盤查、碳足跡盤查服務。

另外，還有「一站式 EMS - 能源管理系統解決方案」與「可視化監控即時雲管理系統 (OpPredict)」，可全方位協助企業建構「AI 節能與儲能」兼備之管理系統。

樺漢表示，透過結合混合雲服務，同時兼顧安全稽核、認證授權、資訊安全性，達到即時監控、能源資訊分析、節省電費、尖峰備援電力等功能，並加速朝向碳中和管理邁進。