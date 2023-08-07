研華7月營收48億元月減15% 寫15個月新低

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (7) 日公告 7 月營收 48.25 億元，月減 15%、年減 19%，為 15 個月低點；累計前 7 月營收 389.12 億元，年增 0.9%，仍為同期新高。

研華說明，7 月營收區域別來看，僅日本市場維持個位數正成長；而歐洲、中國、台灣及新興市場則較去年同期雙位數衰退，北美市場為個位數年減。各事業群表現方面，各事業群表現疲弱，皆較去年同期雙位數年減。

累計前 7 月來看，區域則以北美、歐洲及日本市場表現較佳，年對年分別增長 3%、7% 及 30%。但中國、台灣及新興市場營收表現因接單需求放緩，營收表現仍疲弱，呈雙位數衰退。

事業群而言，以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最為強勁，年對年增長 9%。然工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 則年對年雙位數衰退。

依照研華上周法說會釋出的展望，第三季營收估 148.8-155 億元，季減 9-12.6%、年減 16.7-20%；毛利率 38.5-40.5%、營益率 16-18%，也都較第二季下滑。