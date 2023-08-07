亞果生醫衝刺海外市場 營運邁入高速成長期

亞果生醫 (6748-TW) 衝刺海外市場，隨著骨科、敷料等醫材產品國際認證陸續到手，目前也正在與菲律賓、越南等大型經銷商洽談獨家代理合作，加上膠原蛋白產品在中國布局有成，營運將邁入高速成長期。

亞果生醫運用旗下超臨界二氧化碳 (SCCO2) 流體去細胞技術，將豬各種組織去細胞後製成各式醫材，包含豬皮製成膠原蛋白敷料、膠原蛋白生物膜等、豬硬骨做成骨科骨填料、牙科骨填料等。

董事長謝達仁表示，隨著疫情退去，將加速海外布局腳步，其中東南亞市場下半年會有斬獲，骨科醫材已經完成越南註冊，同時正在與當地百年經銷商合約已進入尾聲。

據了解，該越南經銷商總部位於瑞士蘇黎世，且在瑞士證券交易所公開上市，其醫療服務除了在當地有完整的通路與物流外，更遍及亞洲多個國家，將有助亞果擴展市場。

另外，亞果生醫的骨科、敷料產品也已向菲律賓主管機關申請認證，預計年底前有望取證，同時也與當地經銷商洽談代理業務。

另一膠原蛋白產品有與香港經銷商合作外，進一步延伸研發膠原蛋白植入劑，為全球首創微米顆粒形態，用來填補皮膚缺陷及老化皺紋，近期向台灣 TFDA 申請三級醫材認證。

亞果生醫的膠原蛋白植入劑與市售產品相比，可使皮下幹細胞與纖維母細胞貼附生長，並促進自體膠原蛋白增生，在醫學美容微整型領域有龐大的市場需求。據統計，過去十年內皮膚填補劑市場，平均以 15% 的年複合成長率增長。

公司預期，旗下膠原蛋白植入劑具有差異化，若產品順利取證上市，有望搶下一定市場份額，為公司帶來穩定的營收貢獻與獲利。