〈台幣〉外資抽腿 新台幣單周大貶3.01角收31.691元 周線連三黑

外資持續匯出股利、台股轉弱，讓新台幣承壓續貶，新台幣兌美元今 (4) 日貶值 6.6 分收在 31.691 元，台北及元太外匯交易市場合計成交量共 22.36 億美元；新台幣本周重貶 3.01 角，周線連三黑。

AI 股成資金提款機，台股失守萬七後指數持續下挫，外資同步在股匯市匯出，使得新台幣早盤貶破 31.7 元價位，盤中一度貶值 8.8 分匯價低點貶至 31.713 元。

回顧本周新台幣兌美元在 7 月 31 日貶破 31.3 元價位後，匯價接連失守 31.4、31.5、31.6 元價位，今天在外資匯出壓力下，早盤就貶破 31.7 元，儘管有出口商拋匯，但仍不敵外資匯出力道，尾盤靠央行調節，貶勢才有所收斂。

外匯交易員指出，在外資持續匯出股利、台股轉弱外資法人賣超的壓力下，新台幣縱有出口商拋匯也難逃貶值壓力，短線先看能否守住 31.8 元關卡，但下周不排除朝 32 元價位叩關。

外匯交易員表示，後續要看即將出爐的 7 月非農就業數據，如果就業市場強勁，預期聯準會繼續升息機率不低，將提供美元一定支撐力道，屆時新台幣在外資匯出股利壓力下，將繼續走貶。

根據中央銀行統計資料，美元指數上漲 0.35%，主要亞幣幾乎一面倒貶值，韓元兌美元貶值 0.86%、人民幣貶值 0.03%、日元貶值 0.01%。