藥品銷售增+里程碑金挹注 瑩碩上半年轉盈 EPS 0.14元

藥物開發廠瑩碩 (6677-TW) 今 (4) 日公布財報，受惠藥品與代工訂單增加，以及認列藥證移轉與合作案里程碑金，推升今年上半年營運轉盈，稅後純益 652 萬元，每股純益 0.14 元。

瑩碩上半年營收 4.45 億元，年增 20.2%；毛利率 42.4%，年增 11 個百分點；營益率 4.5%，較去年同期負轉正。

瑩碩表示，隨著疫情解封，去年下半年起各項業務回歸正軌，並積極拓展東北亞與中國市場商務合作與相關生體相等性實驗 (BE) 進程，在需求回溫、藥品銷售持續暢旺，以及合作案與藥證布局皆有明顯成果下，帶動上半年營收再創新高且轉虧為盈。

瑩碩指出，今年已取得 3 個品項、共計 5 張藥證，其中獲台灣 TFDA 核准上市的前列腺肥大藥物近期納入健保給付，有助加速醫療院所的進用程序；而獲中國 NMPA 核准上市的鹽酸米那普侖膠囊，不僅為公司首張中國藥證，更一次取得 2 種劑量的上市核可，搶攻中國日益成長的精神科用藥市場。

此外，去年底拿下的首張泰國藥證「釋磷善膜衣錠」，由子公司歐帕代工生產，首批產品已在近期正式出貨。「釋磷善」是不含金屬且不含鈣的新一代磷酸鹽結合劑，提供透析腎友的血磷濃度控制，該同成分藥品在台灣已上市多年並擁有穩定銷量，有鑑於泰國的洗腎人口高達 10 萬人，略高於台灣，透過當地經銷商希望能複製台灣經驗，迅速搶下市佔。

展望下半年，瑩碩表示，新增的 5 張上市藥證，將陸續於下半年產生營收貢獻。此外，公司也積極赴海外參展，爭取國際客戶代工與委託產品開發案，並結盟國內同業持續多元化產品線，擴大營運版圖，預計下半年仍將穩定獲利，公司對全年營運表現維持正向樂觀。