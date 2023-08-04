〈群聯法說〉Q3轉投資宏芯宇負擔減輕 看好Q4 NAND產業將供需平衡

群聯 (8299-TW) 今(4)日召開法說，執行長潘健成指出，第三季轉投資公司宏芯宇營運估將小幅虧損、甚至損平，第四季可望開始獲利，不再成為群聯的負擔，並看好第三季 NAND Flash 跌價空間有限，第四季產業可望回到供需平衡狀態。

潘健成指出，全球 NAND 原廠相繼公告第二季財報，均呈現連兩季虧損，也傳遞了三個訊息，第一，NAND 原廠已全力推動價格止跌反轉；第二，原廠已陸續宣布擴大減產規模；第三，NAND 價格已處於相對低點，推動儲存模組容量大幅上升，在目前整體 NAND 供給下降的情況下，未來只要需求回溫，將可能供不應求。

潘健成也認為，隨著原廠相繼減產，第三季 NAND 價格下跌空間不大，第四季產業可望回到供需平衡狀態，從過去產業景氣循環經驗來看，下一波 NAND 市況反彈幅度可能比前幾次更大。

需求端方面，潘健成指出，美國市場需求已稍微回溫，中國市場續疲弱，看好需求將逐季回溫，期望在返校等商機帶動下，8、9、10 月傳統旺季營收可望優於 7 月。

群聯第二季毛利率達 32.48%、創新高，潘健成表示，主要原因為客製化儲存模組專案陸續看到成效，這種設計導入類型生意與價格較穩定，有助穩定整體獲利，將持續擴大提供設計服務，協助全球夥伴與客戶打造加值的 NAND 控制晶片與儲存模組方案，成為未來營運主要成長動能。

另外，群聯持股轉投資公司深圳宏芯宇 36%，近幾季財報苦吞其虧損，不過，潘健成表示，宏芯宇毛利率已有所改善，第三季營運估將損平或小幅虧損，第四季可望開始獲利，待穩定獲利後，將走入資本市場，屆時群聯持股會降至低於 30%，資金用於投入群聯本身研發投資。

對於先前提及已找到 Flash 與 AI 可著力的直接關係，潘健成也進一步透露，針對 AI 大型語言模型 (LLM)，正在與台灣伺服器廠合作整合 SSD 與 AI 運算，一旦 POC(概念驗證) 成功，會有更多廠商共同合作，下次法說時會公布更多細節。

