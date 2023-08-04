當選！澳門「賭王」之女何超瓊進入南航董事會

澳門「賭王」何鴻燊之女何超瓊進入南方航空 (600029-CN) 董事會有了確切消息，她獲選為第九屆董事會獨立非執行董事，從提名到當選，時間不到一個月。

據《財聯社》報導，南方航空在周四（3 日）晚間發布的 2023 年第二次臨時股東大會決議公告顯示，股東會通過何超瓊任獨董議案。同日，南方航空股份公布，經股東於臨時股東大會上批准，何超瓊獲選為第九屆董事會獨立非執行董事，且上述委任於臨時股東大會上通過決議之日生效。

此前，南航提名何超瓊為獨董候選人，已引起廣泛關注。「從何超瓊被提名的契機來看，在於南航原獨董劉長樂因身體原因辭任，劉長樂是鳳凰衛視創始人，何超瓊目前任鳳凰衛視非執行董事及董事會副主席。」產業經濟研究咨詢機構景鑑智庫周鳴岐表示。

周鳴岐說，南航根植廣州，輻射粵港澳大灣區，何超瓊則是大灣區有影響力的企業家，有豐富的商業經驗，能夠為南航發展帶來幫助。

從提名到當選，時間不到一個月。7 月 7 日，南航以書面方式發出第九屆董事會以通訊方式召開臨時會議的通知和資料；7 月 13 日，南航收到劉長樂提交的辭任申請，同日召開的臨時會議，以董事簽字同意方式，一致通過議案：提名何超瓊為第九屆董事會獨立非執行董事候選人，並提交最近一次股東大會審議批准。

南航亦於 7 月 13 日發布公告，表示預定 8 月 3 日召開的 2023 年第二次臨時股東大會，將增加《關於選舉何超瓊女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案》的臨時提案。

南航此前公布的簡歷顯示，何超瓊生於 1962 年，大學學歷，畢業於美國聖克拉拉大學（SCU）市場學及國際管理學士專業。她是全國政協常委、全國工商聯副主席。