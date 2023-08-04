台股殺聲隆隆！破月線後對策

美債遭降評，AI 股連續狂殺，盤面類股最強變最弱，台股會修正到何時？

本週為台股修正波之延續，本在高檔震盪就容易在區間內反覆波動，而創高暫時失敗後回測月線支撐也非常合理，因此本週一的殺盤未有太多需要擔心的地方；對於多方較為不利的點就是融資減少的不夠多，在融資餘額維持高檔下，國際股市上出現風吹草動，都很可能再引發短線籌碼的多殺多賣壓。

而在美債遭惠譽降評後，亞洲股市伴隨美國期貨盤走低，8/2 晚上也確實見美股補跌，科技股為殺盤重心，那斯達克及費城半導體指數雙雙跌破月線，費半指數能否在 7 月前低獲得支撐止跌是近期重要觀察指標。而 8/3 台股休市下，對比亞股及台指期夜盤表現，台股暫時躲過了破月線後，連續殺盤的第二天，雖當天日股持續大跌，但與台股連動性較高之韓股表現相對抗跌，陸股反彈，是可期待後續台股開市後先反映該反映的跌幅後，低檔之買氣力道。

從加權指數自身結構而言，目前短線空方依舊強勁，因就台股近期高檔反覆輪流走多空行情的慣性下，本週連續走下跌空方攻擊波都是正常的，只是因為稍微脫離短線區間後，有改變高檔區間的可能性，因此暫時不能過度期待技術面支撐，目前季線約在 16750 附近位置，由於太長時間未回測，預期提供支撐力道較弱，建議重點關注 16600 附近若能止跌，有機會成為短波段相對低點。

而在持股動作上，此時當然需要靈活調整，由於本週修正幅度已大，若尚未調整太多持股部位的投資人，建議暫時觀望但不過度積極偏多，先以上述提及之重點支撐觀察台股轉折訊號，且同時在時間波動慣性下，空方行情也可能快要收斂轉折，這時才去殺低的效益預期不大。

針對不同強弱個股部分，若是像 AI 這類漲多快速拉回標的，在相對低檔已持續持有者，於多數個股股價快速破月線後，建議搭配上述指數觀察方向，可再多觀察幾個交易日，是否見台股轉折再行動作；而短線切入之投資人則應遵循短線操作紀律，大多應是已有出場訊號出現，若尚未動作者仍建議依照紀律執行避險短期風險持續擴大。

而波段漲幅未過大，股價得以相對抗跌者，筆者建議此時搭配基本面，評價或明年展望有利個股波段表現的話，甚至可考慮陸續逢低加碼部位，在人氣股修正影響到其餘個股時，把握高檔震盪之際壓低進場成本之機會。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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