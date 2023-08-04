〈台股盤前〉美股偏弱連動壓抑 恐回測季線支撐

台股昨日因颱風假休市一天，而周三 AI 族群重挫，造成整體賣壓出籠，加權指數終場下跌 319.14 點至 16893.73 點，跌幅 1.85%，不僅跌破萬七大關，隨著過去 2 個交易日美股也走弱，費半指數跌逾 3.8%、那指跌逾 2.2%，恐怕台股今 (4) 日會連動反映，不排除恐偏弱整理，甚至回測季線 16753 點附近支撐。

三大法人於周三在集中市場賣超達 353.24 億元，其中，外資賣超 211.16 億元，呈現連 2 賣，投信買超 5.04 億元，自營商賣超 147.13 億元，更創去年 9 月上旬以來單日最大量。

而美股周三、周四也同步走弱，道瓊指數合計跌幅 1.17%，那斯達克指數跌 2.27%，費城半導體指數跌 3.89%，標準普爾 500 指數也跌掉 1.68%。

手機晶片大廠高通公布上季獲利優於預期，但本季財測不妙，預估全球智慧手機出貨將年減高個位數百分比，反映非蘋手機需求低迷。

宏碁 (2353-TW) 最新公告，為優化金融資產項下的有價證券長期投資組合，自從 7 月 5 日至 8 月 3 日已處分緯創 (3231-TW)2707 張普通股持股，每股均價 103.05 元，累計處分將達 2.79 億元。

而路透報導，印度政府 3 日宣布即日起有條件限制筆電、平板和個人電腦進口，主要筆電品牌恐受衝擊。

為提升自主原料掌握率，台塑四寶宣布將參與台塑資源 1 億美元 (約新台幣 32 億元) 現金增資案。

摩根士丹利證券發布最新報告指出，台灣 ABF 載板業者第二季營收平均年減 29%，供過於求市況恐延續至 2025 年。

匯銀主管認為，外資領到股利後匯出，壓力尚未見緩，預期新台幣短期內將易貶難升，對股市造成一定的壓力。

法人則指出，周三達 17 家上市櫃業者跌停，且多是 AI 指標股，包括建準 (2421-TW)、緯創、愛普 *(6531-TW)、智原 (3035-TW)、力致 (3583-TW)、廣達 (2382-TW)、華星光 (4979-TW)、緯穎 (6669-TW) 等，再加上美股近日偏弱整理，今日台股恐續呈偏弱震盪格局，不排除回測季線支撐力道。