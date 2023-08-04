〈貴金屬盤後〉美債殖利率勁揚削弱黃金需求 金價連三黑

黃金期貨周四 (3 日) 再度走低，因惠譽 (Fitch) 調降美國 AAA 債信評等後，美債殖利率勁揚、美元升值，都打壓貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 6.20 美元或 0.3%，報每盎司 1968.80 美元。

黃金的光芒本周略為黯淡，雖然價格仍保持在 6 月底約每盎司 1910 美元的低谷以上，但若美元和美債殖利率繼續上揚，黃金價格可能跌得更低。

在惠譽降評、美國財政部第 3 季計劃發債 1 兆美元後，10 年期美債殖利率躍升 11 個基點至 4.185%，達到去年 11 月以來新高，代表持有黃金這類不孳息資產的機會成本相對提高。30 年期美債殖利率也攀升 15 個基點至 4.308%。

潘興廣場資本管理公司創辦人艾克曼 (Bill Ackman) 表示他正在做空 30 年期美債，對殖利率長天期的那一端施加更大壓力。

ICE 美元指數 (DXY) 周四升至四周高點，不利於海外投資人買進美元計價的黃金。

FxPro 資深市場分析師 Alex Kuptsikevich 說：「惠譽降評讓美元重獲新生。投資人第一步選擇拋售投資組合裡較弱的資產，買進流動性較佳的公債和美元。」

標普 2011 年調降美國信評時，曾帶動美元連續數年的漲勢，因為其他國家狀況更差，更別提高風險公司債。Kuptsikevich 認為，這次可能重演同樣情況。

但他也說，如果這個長期趨勢要成形，必須先有第一步：美元從去年 11 月起開始走貶，如果要反轉向上，必須突破前波高點 104.2。

在投資人消化惠譽降評消息之際，獨立分析師 Ross Norman 表示，黃金之所以無法因為此消息而上漲，可能和黃金 ETF 的贖回需求有關。

在本周五的非農就業報告公布前，投資人保持謹慎。

道明證券大宗商品策略師 Ryan McKay 說：「目光都聚集在周五的就業報告，這已經打擊信心，並在某種程度上讓人開始期待，聯準會 (Fed) 或許需要保持較高利率一段時間。」

美國周四公布，上周初領失業救濟金人數略增至 22.7 萬人，從五個月低點小幅反彈，儘管如此，就業市場依然強勁。

英國央行 (BOE) 周四一如市場預期升息 1 碼 (25 個基點)，把利率升到 15 年高峰。對不孳息的黃金來說，升息代表持有黃金的機會成本相對提高。

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