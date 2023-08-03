鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)目標價調降至225元，幅度約3.78%

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對豐泰(9910-TW)提出目標價估值：中位數由200.89元下修至225元，調降幅度3.78%。其中最高估值252元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予豐泰(9910-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立3位、保守悲觀4位。

豐泰(9910-TW)今(2日)收盤價為212元。近5日股價下跌0.24%，相關其他類指數近5日下跌0.34%，台灣加權指數下跌1.57%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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