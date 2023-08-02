鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至14.39元，預估目標價為441.5元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.27元上修至14.39元，其中最高估值15.37元，最低估值9.87元，預估目標價為441.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 15.37 24.99 24.84
最低值 9.87 11.98 18.63
平均值 13.86 19.85 22.48
中位數 14.39 20.59 22.41

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 41,248,000 56,655,000 52,308,460
最低值 33,204,000 35,382,000 47,427,340
平均值 37,831,180 44,799,880 50,023,420
中位數 38,445,670 45,445,310 49,637,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.24 16.5 11.33 10.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 38,672,549 38,500,026 27,200,786 24,865,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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