鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至6.93元，預估目標價為220元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.93元上修至6.93元，其中最高估值10.62元，最低估值5.89元，預估目標價為220元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.62
|10
|11.2
|最低值
|5.89
|7.85
|9.03
|平均值
|7.65
|9.34
|10.4
|中位數
|6.93
|9.75
|11.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|98,155,640
|110,602,000
|119,475,130
|最低值
|85,156,000
|89,646,820
|96,694,280
|平均值
|90,340,640
|100,191,530
|108,379,110
|中位數
|89,379,000
|100,614,690
|110,728,160
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。