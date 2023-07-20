鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至6.64元，預估目標價為222元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.73元下修至6.64元，其中最高估值10.62元，最低估值4.76元，預估目標價為222元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.62
|11.1
|12.3
|最低值
|4.76
|7.85
|8.7
|平均值
|7.07
|9.21
|10.29
|中位數
|6.64
|9.51
|10.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|97,853,110
|105,490,400
|119,583,920
|最低值
|85,156,000
|89,646,820
|96,694,280
|平均值
|89,123,620
|99,687,420
|109,179,430
|中位數
|88,202,680
|101,442,640
|112,778,620
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.3
|5.15
|5.53
|8.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
|73,930,081
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。