盤後速報 - 豐泰(9910)下週(8月3日)除權息8.9元，預估參考價181.96元

豐泰(9910-TW)下週(8月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7.7元，股票股利1.2元，合計股利8.9元。

以今日(7月27日)收盤價211.50元計算，預估參考價為181.96元，權息值合計為29.54元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

豐泰(9910-TW)所屬產業為其他業，主要業務為製鞋、機械設備製造、模具製造。產品設計、國際貿易、企業經營管理顧問。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲4.94%，台灣加權指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/03 211.50 7.7 3.64% 1.2
2022/07/05 176.0 4.1 2.33% 0.0
2021/08/03 234.0 3.7 1.58% 0.0
2020/08/18 199.0 4.0 2.01% 2.0
2019/07/23 237.0 6.7 2.83% 1.0

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