盤後速報 - 豐泰(9910)下週(8月3日)除權息8.9元，預估參考價181.96元

豐泰(9910-TW)下週(8月3日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利7.7元，股票股利1.2元，合計股利8.9元。
以今日(7月27日)收盤價211.50元計算，預估參考價為181.96元，權息值合計為29.54元，股息殖利率3.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
豐泰(9910-TW)所屬產業為其他業，主要業務為製鞋、機械設備製造、模具製造。產品設計、國際貿易、企業經營管理顧問。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲4.94%，台灣加權指數上漲0.27%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/03
|211.50
|7.7
|3.64%
|1.2
|2022/07/05
|176.0
|4.1
|2.33%
|0.0
|2021/08/03
|234.0
|3.7
|1.58%
|0.0
|2020/08/18
|199.0
|4.0
|2.01%
|2.0
|2019/07/23
|237.0
|6.7
|2.83%
|1.0
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