〈財報〉Robinhood Q2終於獲利 但交易活動持續下降 盤後挫近6%

美國線上券商 Robinhood 周三 (2 日) 發布第二季財報，不僅高於分析師預期且終於創下首次季度獲利，其執行長 Vlad Tenev 稱公司達到「重要里程碑」。

儘管如此，第二季交易活動持續下降，月活躍用戶數為 1080 萬，較上季度減少 100 萬，令交易營收較上季下降 7%，股價也應聲下挫。

Robinhood (HOOD-US) 過去一個月股價上漲 20%，但周三交易時間已下跌 3.34%，盤後更重挫約 5.5%，報每股 11.76 美元。該股較最初 2021 年首次公開發行 (IPO) 價格下跌 60% 以上，係因用戶的交易活動已自疫情大流行時期的狂熱中消退下降。

第二季財報關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：4.86 億美元 vs. 4.73 億美元

每股獲利：3 美分 vs. 虧損 1 美分

月活躍用戶數： 1080 萬人

該公司獲利的原因之一是其創始人沒有領取一些股票報酬，導致營運費用減少，其客戶總數增加 7 萬人，達到 2320 萬人。

財務長 Jason Warnick 表示，公司實驗性的 24 小時全日無休、每周 5 天的交易模式呈現不錯的開局，客戶興趣濃厚，尤其是在財報季前後。

該公司沒有公布有多少客戶在盤後進行交易或交易金額的數據。

Robinhood 大部分獲利通常來自客戶交易活動，在做市商執行交易時賺取利差，但隨著交易活動減少，客戶存款和其他現金的利差在營收中的占比也隨之提升。其淨利息收入季增 13%。

Robinhood 的退休金帳戶吸引了 32.5 萬人以上開戶，退休帳戶享有 1% 的入金贈金，付費的黃金會員入金贈金比率則升至 3%。

美國證券交易委員會 (SEC) 近日打擊加密貨幣，這對 Robinhood 帶來風險，但也可能是一個契機。美國證券交易所 (SEC) 控告同業 Coinbase (COIN-US) 銷售的加密貨幣為涉嫌未經許可的證券，而 Coinbase 則對該指控提出異議。Warnick 拒絕就其與 SEC 針對代幣上市問題進行的討論發表評論。