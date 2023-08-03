〈財報〉DoorDash第二季營收大增、虧損收窄 盤後漲近5%

美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周三 (2 日) 盤後公布第二季業績優於預期，為消費經濟持續強勁的最新跡象，激勵盤後股價漲近 5%。

DoorDash 周三交易時間收低 0.7%，但盤後大漲 4.77%，報每股 90.08 美元，該股今年迄今已上漲 76% 以上。

DoorDash 表示，雖然訂單總量較前 3 季各 27% 的年增率略顯下降，但從訂單總量、總訂單額和營收來看，第二季是有史以來最好的季度。此外，該公司也上調全年預測。

全年財測關鍵數據

市場總訂單額：642-652 億美元 (先前估計 630-645 億美元)

調整後 EBITDA：7.5-10.5 億美元 (先前估計 6-9 億美元)

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (FactSet 查訪共識)

營收：年增 33% 至 21.3 億美元 vs. 20.6 億美元

訂單總量：年增 25% 至 5.32 億份

市場總訂單額：年增 26% 至 164 億美元

GAAP 虧損：1.72 億美元

調整後 EBITDA：2.79 億美元 (高於去年同期的 1.03 億美元)

該公司執行長 Tony Xu 接受《CNBC》知名財經節目主持人訪談時表示，公司在疫情期間減免了陷入困境的當地餐館一半傭金，因而蒙受巨大損失，「當時我們是唯一這樣做的平台和服務，且公司尚未如今日產生利潤，這讓我們虧損至少 1 億美元以上，但對我來說，這是正確的決定。」

該公司第二季淨損自去年同期的 2.63 億美元收窄至 1.72 億美元。

Xu 說：「我不會稱此為支點，對我們來說，這是自然成長。我們仍處於進攻狀態與投資模式，放長遠來看，我們希望打造最大規模的企業。」