美痛失AAA頂級信評 全球股市暴跌 但經濟學家並不擔心

國際三大信評機構之一的惠譽將美國頂級信評 AAA 下調後，全球股市週三暴力下跌，然而，多數經濟學家稱，這沒有什麼好擔心的。

惠譽週二將美國長期外幣債務評等從「AAA」下調至「AA+」，因為該機構預計美國未來三年財政將惡化，同時總體債務負擔將不斷提高。

隨著利空消息發酵，亞太地區股市週三全面下挫，倫敦 FTSE 100 指數走低 1.36%，法蘭克福 DAX 指數摔落 1.36%，巴黎 CAC 40 指數收黑 1.26%，美股也一片血染，標準嚇黑超過 1%，創 4 月份以來最慘單日表現。

(圖片：彭博)

包括美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 和 Allianz 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 在內的知名經濟學家猛烈抨擊惠譽的決定很荒謬，伊爾艾朗形容惠譽的降評行動「令人費解」。現任財政部長葉倫則抨擊此次降級的數據過時，惠譽決定過於武斷。

高盛首席政治經濟學家 Alec Phillips 也指出，惠譽決定並非基於新的財政資訊，因此除了美股週三短暫震盪拋售外，預計不會對市場產生持久深遠的影響。

富國證券股票策略主管 Chris Harvey 提到，在 2011 年標普下調美國信用評級之前，股市處於盤整狀態、信貸利差擴大、利率下降，而且歐債風暴盪漾，與當前情況幾乎完全相反，預測惠譽下調評級不至於重演 2011 年的美股劇本。

國際評級機構標準普爾曾在 2011 年 8 月 6 日將美國 AAA 級長期主權債務評級下調一級至 AA+，標普指數單日暴跌 6.7%。

不過，「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 研判，此舉可能導致投資人重新考慮股匯投資策略。

墨比爾斯仍預測美股未來將與全球股市齊揚向上，但他推斷，投資人資產配置中的美股比率可能會略有下調，並轉向布局國際和新興市場。