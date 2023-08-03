〈貴金屬盤後〉惠譽調降美國信評 美元、美債殖利率回升 金價走低

黃金期貨周三 (2 日) 收低，投資人持續消化信評機構惠譽 (Fitch) 調降美國 AAA 債信評等的消息，加上美國公布 7 月的民間就業強勁成長之後，美元和美債殖利率回升，使貴金屬受到打壓。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 3.80 美元或 0.2%，報每盎司 1975 美元。

由於美元和美債殖利率回升，金價周三回吐漲幅，終場收低。

惠譽在美國屬ˋ周二收盤後不久宣布，已調降美國的債信評等，理由是預估未來幾年財政惡化，且 5 月為了調高舉債上限爆發的兩黨對立，讓治理受到進一步侵蝕。

惠譽今年稍早曾警告正考慮降評，如今正式採取行動後，代表三大信評機構當中，只剩穆迪 (Moody’s) 仍給予美國最高債信評等。標普全球早在 2011 年就摘除美國的 AAA 信評。

此消息在美國金融市場帶來不同的影響：股市下挫，但美元和黃金變動不大，美債殖利率則因發債預期而上揚。

30 年期美債殖利率上揚 6 個基點至 4.165%，10 年期美債利率從前日的 4.048% 略升 3 個基點至 4.072%。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「只要美國殖利率曲線持續恢復陡峭，黃金市場將苦苦掙扎。波動率指數 (VIX) 正在攀升，華爾街似乎開始感到緊張。」

CBOE 波動率指數上揚 15.5% 至 16.1，創 5 月 31 日以來最高。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 102.55。當美元升值，會讓美元計價的黃金不利於海外投資人買進。

美國經濟數據方面，ADP 周三公布，7 月民間就業人口增加 32.4 萬人，遠高於預期的 18.9 萬人增幅。

投資人正在屏息等待本周五的非農就業，市場預估整體將增加 20 萬人，較 6 月的 29 萬人趨緩。

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