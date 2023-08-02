鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至13.45元，預估目標價為345.04元

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.23元上修至13.45元，其中最高估值14.46元，最低估值12.24元，預估目標價為345.04元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.46
|16.01
|18.06
|最低值
|12.24
|13.51
|14.82
|平均值
|13.4
|14.43
|16.05
|中位數
|13.45
|14.21
|15.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|75,170,050
|84,001,460
|94,342,140
|最低值
|68,550,000
|74,326,000
|86,936,230
|平均值
|72,483,190
|79,442,340
|90,154,920
|中位數
|72,691,000
|79,623,000
|89,541,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|13.85
|10.67
|9.4
|10.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|68,744,701
|58,622,050
|51,119,408
|54,144,662
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。