研華Q2純益寫單季次高 上半年EPS 6.97元創同期最佳

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (1) 日公告第二季財報，稅後純益 30.04 億元，季增 1.5%、年增 22.2%，創單季次高、同期新高，每股純益 3.51 元；上半年稅後純益 59.63 億元，年增 18.6%，每股純益 6.97 元，也是同期新高，但預期第三季將反映自年初以來接單不振的狀況，營運面臨衰退。

研華說明，上半年營收大致符合預期，獲利面受惠原物料價格下滑，三率同步提升，不過，受通膨與中國復甦未明等影響，第二季接單 / 出貨比值 (B/B Ratio) 為 0.79，接單明顯降溫，三大區域來看，北美市場較上季表現持平，歐洲及中國則分別為 0.68 及 0.78 偏低水位。

研華第二季營收 170.28 億元，季減 2.1%、年增 1.2%；毛利率 41.2%，季增 1.5 個百分點、年增 2.6 個百分點；營益率 20.1%，持平前季、年增 1.7 個百分點，雙率表現略優於前次法說預期。累計上半年營收 344.24 億元，年增 4.5%、毛利率 40.4%，年增 2 個百分點、營益率 20.1%，年增 1.6 個百分點。

公司說明，上半年營運以區域別而言，歐洲及北亞市場表現最佳，年增 13%，北美穩健個位數增長，但中國、台灣及新興市場受中國市場復甦力道不如預期、專案出貨淡季等因素影響，需求相對疲弱，營收呈雙位數年減。

各事業群表現方面，嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）表現最為強勁，年增 13%；應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及產業雲暨影像科技事業群（Industrial Cloud & Video Group，ICVG）則年增個位數。

不過，工業物聯網事業群 (Industrial-IoT Group，IIoT) 及服務物聯網事業群 (Service-IoT Group，SIoT) 則受到客戶庫存調節及大型醫療專案出貨遞延影響，表現較為疲弱。

研華表示，將持續在工業自動化、EV 充電樁設備、能源轉型應用等高成長領域積極布局，並以 Sector Driven 策略集結並對準之產業領域、育成行業專才，期望在 AIoT 產業中取得先機。