美國信用評級下調打擊市場 日經指數創今年最大單日跌幅

日本股市周三 (2 日) 下挫，日經指數寫今年最大單日跌幅，因美國信用評級意外下調打壓市場情緒，亞洲股市普遍下挫。

日本基準日經 225 指數周三收盤下跌 2.30%，至 32707.69 點，創去年 12 月 20 日以來最大單日跌幅，而東證指數則下跌 1.54%，至 2301.26 點。

三井住友 DS 資產管理公司首席市場策略師 Masahiro Ichikawa 表示，惠譽下調美國信用評級後，讓投資者保持謹慎。而日本晶片相關股票也隨美國市場下挫，為日股帶來壓力。

評級機構惠譽周二將美國評級從 AAA 下調至 AA+，令投資者感到驚訝，美國財政部長葉倫回應，強烈反對下調美國評級，稱惠譽下調美國評級行動是任意且過時的。

ING 經濟學家在一份報告中表示，這表明惠譽對提高債務上限的整個政治進程感到擔憂，就像他們對提高債務上限本身就覺得憂慮。

MSCI 日本以外亞太指數下跌 2%，也是自 2 月份以來表現最差的一天。

日股晶片股東京威力科創下跌 3.12%，晶片測試製造商 Advantest 大跌 4.48%。野村控股發布財報，雖然第一季淨利潤大幅增長，股價仍慘跌 8%，創 2021 年 3 月以來最大單日跌幅。