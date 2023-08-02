盼生成式AI加持 Google重組語音助理部門 聚焦Bard

谷歌智慧助理部門已有 7 年歷史，谷歌盼藉此波生成式人工智慧 (AI) 的新進步強化該部門，為其助理部門最新重大重組工作的一部分。

谷歌助理工程副總裁 Peeyush Ranjan 周一 (1 日) 向員工表示，最新一波重組工作包括少量裁員。

Ranjan 表示，公司將尋求將大型語言模型 (LLM) 技術推入谷歌語音助理中，類似於蘋果 Siri 或亞馬遜 (AMZN-US) Alexa 的語音驅動軟體。

Ranjan 稱團隊必須聚焦提高品質、關鍵的產品體驗，而生成式 AI 在改變人們生活方面的潛力相當巨大，他已可見由 LLM 技術強化後的語音助理將有巨大商機。

Ranjan 補充，助理團隊的部分人員已開展相關工作，被解僱的員工將有 60 天的時間在公司內部尋求其他職務。

谷歌發言人 Jennifer Rodstrom 表示，公司樂於探索 LLM 技術，以期增強與改善語音助理功能。「每月有數億人使用谷歌語音助理，我們致力於為他們提供高品質的體驗。」

作為重組的一部分，負責監督語音命令的「Speech」團隊有多項變動，其負責人 Francoise Beaufays 將轉到負責 Bard 和 Assistant 的 Sissie Hsiao 手下工作。

Beaufays 在一份有關部門變動的郵件中指出，Speech 團隊的一些成員將特別聚焦在聊天機器人 Bard 上。

今年 3 月 Hsiao 也曾宣布改革組織，強調優先考慮 Bard。谷歌 3 月公開推出 Bard 後，一直持續更新，上個月因應最新 LLM「Palm 2」，Bard 已擴展到更多國家 / 地區中的 40 多種語言，並將包括音頻回應等功能。