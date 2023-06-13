〈台灣大股東會〉談與台灣之星合併案 蔡明忠：電信市場朝良性競爭

台灣大 (3045-TW) 今 (13) 日舉行股東會，董事長蔡明忠致詞提到，5G 開台至今將近三年，今年初與台灣之星的合併案獲得 NCC(國家通訊傳播委員會) 核准，隨著產業整併，電信市場也朝良性競爭發展。

針對合併案，蔡明忠指出，期待透過產業整併發揮頻譜資源整合效益，合併後的新台灣大，將提供 3.5GHz 共 100MHz 頻寬，除了大幅提升網路效益，每年將省下 1-2 億度用電，更有超過 900 萬用戶可享受網內互打優惠，經濟弱勢族群也能獲得更全面的照顧。

回顧去年營運表現，蔡明忠說，在 5G、電子商務、家用寬頻三大引擎驅動下，去年合併 EBITDA 創歷史新高，優於全年業績展望。

另外，續約 5G 用戶月租費增幅高達 25%，加上好速成双、mo 幣多、OP 響樂生活與 Disney + 等四大獨門專案助攻，智慧型手機月租用戶 ARPU(每用戶平均收入) 持續提升，帶動全年行動服務營收年成長率增速至 2.6%，是 5G 開台以來最高。

蔡明忠表示，身為全球 ESG 先鋒，台灣大將永續治理作為公司營運最高指導原則，領先同業將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，未來也將持續透過積極減碳、提高綠電佔比等方式，減緩地球生態系統面臨的沉重壓力，朝 2040 年 100% 使用再生能源 (RE100)，2050 年淨零排放的方向邁進。