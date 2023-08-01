【量大強漲股整理】AI股創意第二根跌停，該如何解讀?AI股有機會整理後在上嗎?八月份新主流該鎖定誰?

美股昨夜收高，而台股經歷周一 AI 反轉後，雖然 AI 概念族群續弱但有部分個股已出現止穩跡象，權王 (2330-TW) 台積電開平走高穩住軍心，終場收在 17212.87 點，上漲 67.44 點，成交量 3815 億元。
看一下三大法人: 外資回頭買超 81.3 億元；投信賣超 3.2 億元；自營商賣超 4.65 億元，三大法人合計買超 73.43 億元。
台股在昨日創高爆量回檔後，今天小幅震盪收紅，連續兩日守住月線，今日收復五日線大關，成交量較昨日大幅收斂，縮至降至 4000 億元以下；預期本周將走區間震盪整理格局，但多頭趨勢不變；預期本周可聚焦在 A 概念股上面，因上周美國科技巨頭財報表現亮眼，特別是在 AI 領域的資本支出均有所提升，也摒除市場認為 AI 走入泡沫的疑慮，包括亞馬遜、超微、高通等都將公布財報，若財測亮眼，AI 多頭行情可望持續下去；另外，蘋果也將於本周公布財報數據，在新機即將推出之下，市場預估 iPhone15 今年的組裝量可達 8400 萬台，有助於蘋果供應鏈投資氣氛，都是可留意的重點；另外靜待明天「小非農」之稱的 ADP 就業報告。
個股方面，AI 概念族群走勢分歧，(3443-TW)創意連跌兩日停板，(3231-TW)緯創，打入跌停板後走高，(2356-TW)英業達回測月線有守，(2301-TW)光寶科、(2376-TW)技嘉，兩檔皆由黑翻紅，(2454-TW) 聯發科更強漲 3%，一舉站回季線大關，(2308-TW)台達電也上漲近 2%，強勢股 (2428-TW) 興勤、(3587-TW)閎康亮燈漲停；網通族群漲勢相對整齊，(3491-TW)昇達科、(6285-TW)啟碁等皆大漲逾 5％。
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AI 股創意打入第二根跌停怎麼看? 緯創打入跌停後打開，有機會止穩?
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8/1 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(2009-TW) 第一銅
(4746-TW) 台耀
(2428-TW) 興勤
(3588-TW) 通嘉
(6285-TW) 啟碁
(2612-TW) 中航
(5203-TW) 訊連
(3714-TW) 富采
(1210-TW) 大成
(1313-TW) 聯成
(2913-TW) 農林
(1217-TW) 愛之味
8/1 強勢股分享
【上櫃量大上漲股】
(3587-TW) 閎康
(3325-TW) 旭品
(8390-TW) 金益鼎
(5371-TW) 中光電
(5328-TW) 華容
(6207-TW) 雷科
(3526-TW) 凡甲
(6829-TW) 千附精密
(6538-TW) 倉和
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