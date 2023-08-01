〈貴金屬盤後〉金價突破2000美元、月漲逾2% 創四個月最大漲幅

黃金期貨周一 (31 日) 收盤突破每盎司 2000 美元，收在 5 月以來新高，7 月累計上漲超過 2%，創 3 月以來最大單月漲幅，主因是投資人期待央行升息步入尾聲，美元貶值也提振貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 9.30 美元或 0.5%，報每盎司 2009.20 美元，為 5 月 15 日以來最高。

黃金期貨 7 月共上漲 2.1%，為 3 月以來最大漲幅。

ICE 美元指數 (DXY)7 月下滑 0.8%，連兩個月下跌，讓美元計價的黃金，對海外投資人來說變得便宜。

近期數據顯示美國通膨有降溫跡象，並升高聯準會 (Fed) 接近升息循環尾聲的預期。

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，Fed 今年維持當前利率不變的機率在 60%。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 說：「我不認為 Fed 9 月會採取行動，但今年稍晚，如果我們持續看到強勁的經濟數據，Fed 可能再升息一次。」

他認為，現階段，黃金和白銀市場正在等待新的催化劑，例如如果中國需求開始復甦，黃金和白銀就有更大上漲動能。

歐洲央行 (ECB) 兩名官員上周五也提高了升息循環即將告終的可能性。

對不孳息的黃金來說，升息代表持有黃金的機會成本增加。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說：「黃金勁揚，是依據世界各地央行即將結束升息的預期而來。」

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說，澳洲央行 (RBA) 本周可能升息最後一次，英國央行 (BOE) 則可能再有幾次升息。

澳洲央行預定周二宣布決策，市場預估將升息 1 碼 (25 個基點) 至 4.35%，為超過十年來最高水準。但仍有一些分析師預測澳洲可能連玉第二次會議按兵不動，因為第 2 季通膨降溫超越預期，且零售銷售意外下滑。

英國央行預定周四宣布決議，市場預期可能繼 6 月升息 2 碼後，再次升息 1 碼至 5.25%。

City Index 資深分析師 Matt Simpson 說：「市場認為 Fed 接近升息尾聲的看法是正確的，因為美國的關鍵通膨報告全都顯示通膨減緩 (disinflation) 正在加速。」

Moya 表示，如果華爾街開始積極押注明年第 1 季某個時候將降息，黃金就能輕鬆保持在每盎司 2000 美元以上，但預料至少要等到本周的蘋果財報和 7 月非農就業報告都出爐後，才可能出現下一波較大的行情。

Comex 金屬商品交易