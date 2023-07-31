〈台幣〉外資持續撤離 新台幣7月貶近3角 月線連4黑成最弱亞幣

外資持續匯出加上日元重挫，新台幣匯價也跟著翻黑。新台幣兌美元今 (31) 日貶值 4 分收在 31.43 元，成交量 19.835 億美元；7 月累計新台幣貶值 2.95 角，月線連 4 黑，成為最弱亞幣。

台股今天開高走低，終場下跌 147.5 點，收在 17145.43 點，外資賣超 88.41 億元，外資今天在股匯市同步匯出，拖累新台幣盤中貶破 31.4 元價位，低點下壓至 31.44 元。

新台幣今天以 31.35 元開出後，盤中高點升至 31.335 元，盤中隨台股翻黑、資金匯出，使得匯價轉貶，低點貶至 31.44 元。

外匯交易員說，新台幣今天主要受外資持續匯出、日元走貶拖累，由於每年 7、8 月股利發放高峰期，外資都會循例匯出，預期新台幣 8 月續貶機率大增，短線將回測 31.5 元價位。

外匯交易員表示，美國通膨降溫，但即將公布的 7 月非農就業數據，如果反映就業市場強勁，預期將提供美元指數一定程度的支撐，包括亞幣在內的非美貨幣短線難逃貶勢。

另外，日本央行宣布調整殖利率曲線控制 (YCC) 計畫，讓 10 年期公債殖利率在一定程度上高於 0.5% 的上限，此舉被市場視為緊縮政策周期的開始，拖累日元回貶。

根據中央銀行統計，7 月主要亞幣中韓元強彈 3.38%、日元升值 1.88%、人民幣升值 1.62%，新台幣逆勢翻貶，貶值 0.94%。