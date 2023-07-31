〈台幣〉股匯脫鉤 新台幣盤中貶破31.4元

股匯脫鉤，台股上漲但新台幣匯價早盤卻貶破 31.4 元價位。新台幣兌美元今 (31) 日升值 4 分以 31.35 元開出後，盤中由升轉貶，低點貶至 31.421 元。

台股今天在權王台積電 (2330-TW) 領漲下大盤一度漲逾 170 點，指數高點站上 17400 點，儘管盤中漲勢收斂但維持在平盤上整理，台股漲但新台幣卻轉貶震盪整理。

新台幣匯價今天早盤先升後貶，早盤升值 4 分以 31.35 元開出後，早盤匯價升至 31.335 元，但盤中隨台股漲幅收斂，新台幣也跟著轉貶，再度貶破 31.4 元，匯價下壓至 31.421 元。

美國聯準會日前宣布升息 1 碼，並言明未來將視通膨數據決定，對於日後是否升息保持開放態度，美國聯準會升息也支撐美元指數持續 101 高檔盤旋。

此外，日本央行雖維持基準利率不變，但也宣布調整殖利率曲線控制 (YCC) 計畫，讓 10 年期公債殖利率在一定程度上高於 0.5% 的上限，此舉被市場視為緊縮政策周期的開始，拖累日元回貶。

主要亞幣今天多數轉貶，新台幣盤中貶破 31.4 元、人民幣兌美元小升盤中暫報 7.141 元、日元兌美元則貶至 141.53 元、韓元兌美元暫報 1272.9 元。