【量大強漲股整理】AI股受創意回檔，全面性的拉回，該如何解讀?電力股有機會接棒演出?蘋概股中誰最有潛力?

上週五美國公布經濟數據核心 PCE 由 4.6% 放缓至 4.1%，為 2021 年 9 月以來最低；7 月消費者信心指數終值報 71.6，寫下 2021 年 10 月以來新高，顯示通膨持續退燒，科技類股表現出色，讓今天台股指數跳空開高，但受 (3443-TW) 創意法說會展望不如預期影響下，(3343)創意，跌停下，連帶 AI 股全面回檔，

讓盤勢震盪回檔，終場下跌 147.5 點，收在 17145.43 點，成交量放大至 4829 億元

看一下三大法人: 外資賣超 88.41 億元；投信買超 18.2 億元；自營商賣超 27.7 億元，三大法人合計賣超 97.92 億元

上週五美股強勢攻高，早盤台股開高百點，創波段以來新高後，受 (3443-TW) 創意上周法說會公布財報暴雷，第 2 季毛利率跌破 3 成，還下修今年營運目標，使得大盤震盪翻黑、(2330-TW)台積電下跌 2 元、AI 族群走弱，上下震盪

逾 300 點，低點來到 17081 點，好在月線 17071 點有強大支撐，本周將處在區間震盪整理，但多頭趨勢不變，KD 指標交叉向上；未來將持續聚焦在超微 8/2、高通 8/3、蘋果 8/4 等財報公布。

個股方面: IC 族群法說會後，股價兩樣情， (2454-TW) 聯發科主要應用庫存水位已降至正常水準，下半年業務有望逐步改善，逆勢抗跌； (3443-TW) 創意則公布財報暴雷，第 2 季毛利率跌破 3 成，還下修今年營運目標，今日開盤隨即跌停；(3231-TW) 緯創，也打入跌停，近期台股在 AI 概念股暫時休息後，有望接棒族群在 7/27 工商有提到、重電族群，因台電強韌電網計畫，加上美國政府基建計畫，(1504-TW) 東元、(1513-TW) 中興電、(1519-TW) 華城，將有機會接連表現；另外八月陸續有法說會及財報公布，(2308-TW) 台達電 8/1、(2421-TW) 建準 8/4；都是可以留意的重點。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy



AI 股全面性的回檔，到底是做頭，還是醞釀低接的機會，電力股的大漲，早就領先預告後，蘋概股中，誰最有潛力?

影片中分享給你知道

今日影音

https://youtu.be/QcFkXy8hZ1g

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

7/31 強勢股分享

【上市量大上漲股】

2426-TW) 鼎元

(5388-TW) 中磊

(2913-TW) 農林

(3596-TW) 智易

(2363-TW) 矽統

(5284-TW)jpp-KY

(6753-TW) 龍德造船

(3530-TW) 晶相光

(1802-TW) 台玻

(3025-TW) 星通

(4916-TW) 事欣科

(1513-TW) 中興電

(2344-TW) 華邦電

(3380-TW) 明泰

7/31 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(6788-TW) 華景電

(6234-TW) 高僑

(8027-TW) 鈦昇

(6231-TW) 系微

(6218-TW) 豪勉

(3088-TW) 艾訊

(6683-TW) 雍智科技

(3587-TW) 閎康

(6156-TW) 松上

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險