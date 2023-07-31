昇達科上半年稅後純益1.32億元EPS 1.81元 估Q3揮別谷底

昇達科 (3491-TW) 今 (31) 日公布最新獲利資訊，昇達科第二季營收為 3.77 億元，主因受到產業短期變動等不穩定影響，使得客戶端有出貨遞延現象，第二季單季稅後純益 7250 萬元，季減 20.5%，年減 21.42%，每股純益 0.92 元，上半年稅後純益 1.32 億元，年減 18.42%，每股純益 1.81 元。公司認為，第三季營運將走出谷底。

昇達科 2023 年第二季單季營收 3.77 億元，毛利率 35.97%，季減 3.63 個百分點，年減 5.14 個百分點，稅後純益 7250 萬元，季減 20.5%，年減 21.42%，每股純益 0.92 元。

昇達科 2023 年上半年營收 8.02 億元，毛利率 37.89%，年減 0.68 個百分點，稅後純益 1.32 億元，年減 18.42%，每股純益 1.81 元。

昇達科指出，為因應低軌衛星通訊產業即將爆發性成長的龐大商機，昇達科除深化於低軌衛星產品研發投入與技術升級，也積極致力於建構智慧製造與規劃產能擴張計劃，同時也接軌國際 ESG 等永續課題；今年第二季研發支出較第一季增加 12%，公司為因應更多家低軌衛星客戶產品開發需求，以及滿足新一代通訊效率與品質規格，持續進行相關衛星通訊產品、5G 通訊與物聯網等相關產品的設計開發與智慧生產等軟硬體投資，藉以堆疊企業競爭力、擴大業務接單能量，完成永續報告書，以接軌國際經營理念，強化公司未來成長的堅實基礎。

昇達科子公司芮特 - KY(6514-TW) 主要產品為應用廣泛的射頻天線模組，諸如 5G、交通運輸、物聯網、智慧傳輸、無線網路 (Wi-Fi 6) 等應用，涵蓋範圍廣泛。芮特科技上半年度合併營收雖因客戶庫存去化問題低於去年同期，然而在產品組合影響與成本管控得宜下，毛利率仍維持在不錯的水準，上半年度毛利率為 28%，自結 EPS 為 1.48 元。

芮特科技持續深耕射頻天線模組的運用，並積極偕同客戶進行新產品的開發，尤其 IoT 的應用發展愈趨多元，可望使公司營收與獲利面的長期成長趨勢繼續維持，並藉由擴大產品線與開發新市場，優化公司於無線通訊產業中之競爭優勢，預期芮特科技營運將可逐步回穩並能掌握市場先機，後續可望再現亮麗的營運成果。

展望 2023 年下半年，昇達科指出，儘管全球升息對產業發展的負面干擾猶存，然而觀察市場動態，包括全球低軌衛星產業的發展、美國近期公布寬頻網路基礎建設計畫，以及台灣研發 B5G 低軌通訊衛星與今年啟動的合成孔徑雷達衛星「福衛 9 號」等，昇達科皆參與其中。

因此，受惠於低軌衛星產業及 5G 建設趨勢不變，高效能的通訊產業發展及基礎建設之佈建更是各國產業升級及國家經濟發展之關鍵，此等種種均有助於主要客戶對於昇達科旗下微波及毫米波元件等需求增溫與驅動持續發酵的前景。

以目前昇達科第三季初客戶需求熱度及整體產業市場觀察，衛星通訊之衛星酬載元件等的訂單出貨需求將自第三季起持續向上攀升，另一方面，則受惠於美國網路基建、印度回傳市場需求擴大，加上包括軍工應用的產品、反無人機系統應用之射頻產品等也將於下半年進入量產交貨，預期將帶動昇達科整體營運走出第二季低谷，且有機會遞出下半年營收與獲利強勁復甦與回復持續成長的軌道。