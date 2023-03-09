〈焦點股〉昇達科首季營運展望佳 今爆量鎖漲停創5個月新高

昇達科 (3491-TW) 在 2023 年首季營收估將逐月攀升向上激勵且低軌衛星業務預估在今年大幅成長，股價今 (9) 日爆發逾 1.1 萬張大量、攻上漲停 173.5 元，股價創 5 個月來新高。

昇達科在 2 月營收 1.28 億元，呈現月增及年增的帶動之下，前 2 月營收爲 2.45 億元，加上估算 3 月營收可望達 1.8 億元，2023 年第一季營收可望以 4.25 億元超越 2022 年第四季的 4.11 億元，甚至挑戰 2022 年同期的 4.42 億元。昇達科看好低軌衛星應用產品市場需求，可望引導出高成長的業績表現。

昇達科 2022 年全年營收 18.38 億元，毛利率 40.86%，年增 3.59 個百分點，累計 2022 年全年稅後純益 2.71 億元，年增 14.52%，每股純益爲 4.36 元。市場估計近日將召開的昇達科董事會可望對去年的股利作出配發約 4 元股利的決議。

昇達科通吃 SpaceX、Telesat、Oneweb、Kuiper 等四大低軌衛星廠訂單，主要產品包含地面站、使用者終端、衛星酬載的天線前端各式元件，低軌衛星相關認證產品項目已超過 20 多款，量產及試產品項持續增加中。

昇達科下周將由總經理吳東義領軍出席 3 月 14 日於美國華聖頓特區登場的衛星通訊展，設立獨立的展示攤位參展。