〈穩懋法說〉Q2虧損收斂 上半年EPS -1.18元

砷化鎵代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布第二季財報，隨著客戶因應新機需求提前拉貨，虧損明顯較第一季收斂，稅後虧損 2.76 億元，每股稅後虧損 0.23 元，累積上半年每股虧 1.18 元。

穩懋第二季營收 39.44 億元，季增 38%，年減 26%，毛利率 20.1%，季增 8.7 個百分點，年減 10.1 個百分點，營益率 - 4.3%，較去年同期轉負，稅後虧損 2.76 億元，虧損較上季收斂，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 0.23 元。

穩懋上半年營收 68.03 億元，年減 38%，毛利率 16.4%，年減 14 個百分點，營益率 - 11.2%，較去年同期轉負，稅後虧損 7.55 億元，較去年同期轉虧，每股稅後虧損 1.18 元。

穩懋第二季產能利用率由 2 成提升至 4 成，依應用別來看，隨著 Wi-Fi 需求回溫，Wi-Fi 佔營收比重也自 5-10% 提升至 15-20%，Cellular 約 30-35%，Infra. 25-30%，其他 18%。

穩懋指出，上半年資本支出 22.49 億元，主要支應南科高雄廠與設備維運費用，全年資本支出 30-50 億元不變。