穩懋：苦日子終於結束 客戶訂單比先前更篤定

穩懋 (3105-TW) 今 (24) 日參與櫃買業績發表會，公司表示，歷經去年至今年第一季的庫存調整，苦日子終於結束，由於公司庫存調整的時間較早，復甦速度也較快，預期第二季營收將回升，越來越多客戶也來洽談後續幾季需求，看法較先前篤定。

穩懋指出，2019 年以前公司在中國市占率相當低，但疫情期間這三年 (2019-2021 年) 在中國市佔率顯著成長，但去年開始，隨著中國手機進行庫存調整，隨後蔓延至全球安卓手機市場，又因通膨等影響，連帶衝擊美系客戶需求。

穩懋今年第一季就因面臨庫存調整，營收較上季下滑 19%、較去年同期下滑 49%，產能利用率僅剩 20%、為掛牌後從未看過的低點，且因較少的出貨量攤提固定成本，影響毛利率下滑、營運也呈現虧損。

不過，穩懋表示，苦日子終於結束，第一季將是谷底，第二季營收估較上季回升 3 成以上，復甦產品線主要為手機與 Wi-Fi 的功率放大器 (PA)，毛利率則因產品組合偏弱，仍不敢太樂觀預估。

穩懋強調，儘管俄烏戰爭延續，且有經濟衰退疑慮，大環境充滿很多不確定性，不過公司仍會謹慎擴產、積極投入研發，對產業長期向上看法沒有改變，至於路竹廠進度，則預期土建工程將在年底或明年初告一段落，後續無塵室及設備進駐會暫緩，待景氣回復再做規劃。