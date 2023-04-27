〈穩懋法說〉客戶需求回籠 Q2營收季增3成以上 毛利率估小增

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (27) 日召開法說會，總管理處總經理陳舜平表示，隨著客戶庫存去化告一段落，陸續看到手機與 Wi-Fi 急單出現，預期第二季營收季增 31-33%，稼動率回升下，毛利率也可望略微增溫，估約 14-16%。

穩懋上季因子公司認列轉投資唯捷創芯 (Vanchip) 的評價利益，挹注毛利率達 11.4%，財務協理曾經洲補充，若扣除該筆評價利益，還原毛利率約 5%，主要仍是產能利用率降至 2 成的因素，因此即便本季營收顯著回升，毛利率增幅相對有限。

陳舜平指出，儘管手機產業去化程度不是很明朗，不過已看到客戶訂單回流，研判客戶庫存正逐步邁向健康水位，從應用端來看，第二季手機與 Wi-Fi 的成長幅度較顯著，Infra 與 Optical 相對較弱。

至於 Optical 方面，陳舜平坦言，目前終端僅一家大客戶，由於其採用多元供應商的策略，在近期開案技術沒有大幅改變的程度下，客戶傾向與同業合作，公司業績也會較平緩，待客戶採用新技術後，公司市佔率才會回升。

濾波器方面，陳舜平補充，穩懋通常配合既有手機 PA 客戶，提供更高階整合的服務，並不會單獨對外販售，如現階段有協助客戶進行特殊封裝與特殊測試，擴展客戶的合作深度與廣度。

針對中國客戶採用當地代工廠，陳舜平認為，隨著地緣政治演變，各國都希望有自主化的能力，也預期中國客戶會採用當地代工廠，侵蝕低階產品，不過，與公司營運方向沒有太大差異，因公司長期專注高階高頻應用。