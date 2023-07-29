白宮宣布對台軍援3.45億美元 

白宮周五 (28 日) 宣布，將提供台灣價值多達 3.45 億美元 (約新台幣 108 億元) 的軍事援助。美聯社指出，這是拜登政府首度以美國自有庫存，協助台灣對抗中國軍事威脅。

根據白宮聲明指出，軍援案包括協助國防物品及服務、軍事教育和培訓，但未提供清單。白宮聲明出爐前，兩名不具名的美國官員透露，美國將提供可攜式防空系統 (Man Portable Air defense System, MANPADS)、情報和監控能力、槍砲和飛彈等。

美國國會對國防部和白宮施壓已有一段時間，希望加數提供武器給台灣，目標是協助台灣對抗中國軍事威脅，及嚇阻中國考慮發動攻擊。

這些武器和支援設備將依據「總統撥款權」(Presidential Drawdown Authority) 的現有庫存，此授權讓美國得以避開漫長的武器簽約和生產程序，根據美國議員的說法，受到漫長程序影響，國會已批准但未交付給台灣的軍援達 190 億美元。

眾議院外交事務委員會主席、共和黨籍的 Michael McCaul 說：「在中國試圖挑釁之際，我很開心看到拜登政府把迫切需要的武器提供給台灣。然而，這應該更早交付，而且可以更積極一點。」

拜登政府最近幾個月以來尋求改善美中關係，從財長葉倫到國務卿布林肯在內的一連串高階官員接連訪中。國防部發言人 Martin Meiners 中校說，使用總統撥款權的時機，並未受到葉倫或布林肯影響。