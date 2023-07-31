升息循環結束，有利股債平衡投資布局！

美國 6 月 CPI 降至 3%，連續 12 個月下滑，核心 CPI 月增 0.2% 亦優於預期，數據顯示通膨正在下降。本週市場焦點轉向美國 FOMC 會議 (台灣時間 7/27 清晨出爐)，會議結果一如市場預期，升息一碼至 5.25%-5.50%。根據最新聯邦利率期貨數據，市場預估這次將是本輪緊縮週期的最後一次升息。美聯準會自 2022 年 3 月起啟動史上最激進的升息行動，迄今一年多以來，美國經濟展現彈性和失業率處於歷史低位，截至 7/21 初領失業金人數仍位於低水位，勞動需求仍熱絡，短期內利率政策轉向降息機會不大，主要是因為通貨膨脹仍高，依據歷史經驗，失業率通常要增加 0.7 個百分點，通膨率才會降低 1 個百分點，因此美國短期內降息機率仍低。

債市方面，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前彭博美國投資級公司債指數殖利率來到 5.6%，遠高於十年均值 3.3%，極具收益吸引力。經過 2022 年通膨上揚及快速升息衝擊後，美國投資級公司債的均價約 90(面額 100)，且相較十年均值折價約 14%，具備合理的長期資本利得空間。長期來看，聯準會停止升息後的公債殖利率下行機率高，若公債殖利率短期上升時將是加碼債市的大好機會，可優先考慮布局美國投資等級債。根據歷史經驗，美國投資級公司債在景氣放緩時表現相當出色，歷經年初以來修正後，美國投資級公司債價格已大幅低於過去十年平均值，在聯準會正式轉向降息前，公債殖利率可能持續區間整理，但當前高殖利率水準已能提供投資人買進的主要理由。

美國投資級公司債在景氣放緩時表現 (%)

資料來源：摩根大通，Bloomberg，野村投信整理；資料日期：2023/07。* 景氣放緩定義為美國 GDP 季增率較前期顯著減弱且 ISM 製造業指數回落至 55 以下時。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

股市方面，在機會與風險並存的環境下，選股從基本面出發，選擇營運模式較不受景氣循環影響的優質成長股企業為佳。目前 AI 浪潮持續延燒，隨著生成式 AI 應用的發展，帶動科技類股樂觀展望，雲端與晶片等大型權股值帶動漲勢，建議關注第二季優質成長企業的財報表現及業績展望。例如，微軟（Microsoft）公布自家 AI 協作工具 Microsoft Copilot 定價，已訂閱 M365 的企業若要使用這項功能，需每人每月額外支付 30 美元，該公司財務長 Hood 樂觀表示，此產品可望成為公司旗下營收最快突破百億美元的產品。依歷史經驗，2008 年以來，S&P500 指數在盈餘下修階段，美國優質成長股，例如：科技、醫療及金融三大產業長期獲利成長表現較有韌性且成長潛力較佳。(以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

過往：成長重量／現在：成長重質

資料來源：Bloomberg；資料日期：2023/06/30。*2015/03/30 為彭博美國中大型優質股票總報酬指數（Bloomberg United States Quality Large & Mid Cap Total Return Index）編製日。 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。

當升息結束，且經濟成長減速，如何布局投資，掌握升機？張繼文指出，美聯準會的限制性利率水準一旦維持較長時間，貨幣政策高度緊縮的遞延效應對實體經濟的影響不容輕忽。當經濟成長日益減速，股債平衡投資方式將是中長線投資者的推薦首選，因股債平衡投資策略，受到景氣波動的影響性較小，無須刻意「擇時」即能進場布局，在資產配置中，若採股債平衡布局策略，不僅能突破資產配置盲點，更能分散利率變化所帶來的風險，提高投資效率，掌握報酬。

「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」即為聚焦美國股債市的平衡型基金，以 55% 的標普 500 指數與 45% 的彭博美國綜合債券指數為基底，採用槓鈴策略，在成長與收益機會間取得平衡，以較為平穩殖利率水準的美國投資級綜合債券為布局主軸，緩和波動同時掌握收益，並搭配精選美股增添成長動能，才能達到攻守兼備的效果，創造投資雙贏策略。建議投資人可視個人風險屬性，將「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」納入核心資產配置並長期持有。另外，「駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)」A6 穩月配級別全新上市，讓您讓資產配置更靈活，投資如虎添翼！

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)A6 穩月配美元配息資訊

配息期間 年化配息率 每單位配息金額 當月配息率 當月報酬率 (含息) 首次配息 7.06% 0.058300 0.59% 2.84% 2023/4 7.35% 0.058300 0.61% 1.44% 2023/5 6.93% 0.058300 0.58% -0.91%

資料來源：駿利亨德森；資料日期：2023/6/30。年化配息率為估算值，基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*12(月)*100%；基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日淨值)*100%；當月報酬率 (含息) 是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)，A6 穩月配美元級別成立日期為 2023/4/5。首次配息期間為基金成立 2023/4/5~2023/4/14。

註：A6 穩月配美元與 A5 及 V5 配息級別之差異為 A6 穩月配美元為固定目標配息金額，A5 及 V5 配息級別為固定目標配息率，因此實際配息金額可能受基金淨值波動影響。另因境外經理公司每半年會考量基金淨值變化、投資組合收益水準、累計至今尚未用於配息的收益，以及預估未來市場利率水準變化等因素去檢視現行各級別配息率並進行配息率調整之核決程序，故 A6 穩月配美元雖為固定目標配息金額但不代表該級別配息金額永遠固定，配息金額可能於境外經理公司每半年評估及調整配息率後上調或下調。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。

駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 績效

累積報酬

(%) 3 個月 6 個月 今年

以來 1 年 2 年 3 年 5 年 成立

以來 本基金 3.24 8.16 8.16 8.25 -4.48 16.90 34.82 279.10

資料來源：理柏，野村投信整理，績效採本基金 A2 美元累積級別。資料日期：截至 2023/6/30。本基金係指駿利亨德森平衡基金 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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